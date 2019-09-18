مزايا إضافية لـ شيفرولية سيلفرادو 2020 قبل نزولها الأسواق.. شاهد

تأتى السيارة شيفروليه سيلفرادو 2020 الجديدة بـ8 نسخ مختلفة، وبعضها سيحصل على حزم اختيارية بمزايا جديدة، ونبدأ بالنسخة الأساسية التي حصلت على حزمة اختيارية خاصة تشمل مزايا فتح السيارة عن بعد ونوافذ ومرايا كهربائية وإمكانية فتح وغلق باب الصندوق الخلفي كهربائيًا.



نسخة سيلفرادو LT تأتي بمزايا اختيارية إضافية مثل فرش للأرضية مناسب لجميع ظروف الطقس، مع جنوط ألومنيوم فضي براق 18 إنش وإطارات لجميع الطرق، مع توفر جنوط 20 إنش، وخاصية فتح السيارة عن بعد.



وستكشف شيفروليه عن أسعار سيلفرادو 2020 والخيارات الإضافية فيها قرب وقت طرحها.



