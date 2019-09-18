مع هدية.. ملكة بريطانيا تعيد دمية مفقودة لطفلة أسترالية.. صور

عادت دمية قرد تركتها طفلة أسترالية في الخامسة من عمرها سهوا في قصر باكنجهام إلى الوطن بعدما تلقت عناية ملكية من الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانية، ومن العاملين في القصر وحظيت أيضا بمرافق للسفر، دمية كلب.



واصطحبت الطفلة سافانا هارت دمية القرد، وتدعى هارييت، وهي واحدة من ست دمى قرود في روضة أطفال وودسايد في أديليد، في عطلة مع أسرتها في أوروبا ثم فقدتها.



وأدركت كاتي والدة سافانا أن الدمية هارييت مفقودة في اليوم التالي، لكنها لم تتمكن من العثور عليها قبل العودة إلى أستراليا.



ثم تولى العاملون في روضة أطفال وودسايد مهمة العثور على الدمية وكتبوا رسالة إلى الملكة ناشدوها فيها بالبحث عن الدمية المحبوبة وأرفقوا مع خطابهم صورا لرحلات هارييت حول العالم.



وقالت روبين هرينجر المعلمة في روضة الأطفال "أرفقنا الكثير من الصور لمغامرات هارييت حول العالم ووقع جميع الأطفال على (الرسالة) ووضعناها في مظروف وأرسلناها بالبريد".



وكانت المفاجأة أن القصر رد في الأسبوع التالي، وقال إن هارييت في حالة جيدة وأرفق صورا لجولات الدمية في مقر ملكة بريطانيا.



وسرعان ما عادت هارييت إلى أستراليا مع صديق جديد يدعى ‘ريكس‘ وهو دمية كلب من متجر الهدايا التابع للقصر.