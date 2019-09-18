ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مع هدية.. ملكة بريطانيا تعيد دمية مفقودة لطفلة أسترالية.. صور

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:07 م
ملكة بريطانيا
ملكة بريطانيا
رويترز
عادت دمية قرد تركتها طفلة أسترالية في الخامسة من عمرها سهوا في قصر باكنجهام إلى الوطن بعدما تلقت عناية ملكية من الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانية، ومن العاملين في القصر وحظيت أيضا بمرافق للسفر، دمية كلب.

واصطحبت الطفلة سافانا هارت دمية القرد، وتدعى هارييت، وهي واحدة من ست دمى قرود في روضة أطفال وودسايد في أديليد، في عطلة مع أسرتها في أوروبا ثم فقدتها.

وأدركت كاتي والدة سافانا أن الدمية هارييت مفقودة في اليوم التالي، لكنها لم تتمكن من العثور عليها قبل العودة إلى أستراليا.

ثم تولى العاملون في روضة أطفال وودسايد مهمة العثور على الدمية وكتبوا رسالة إلى الملكة ناشدوها فيها بالبحث عن الدمية المحبوبة وأرفقوا مع خطابهم صورا لرحلات هارييت حول العالم.

وقالت روبين هرينجر المعلمة في روضة الأطفال "أرفقنا الكثير من الصور لمغامرات هارييت حول العالم ووقع جميع الأطفال على (الرسالة) ووضعناها في مظروف وأرسلناها بالبريد".

وكانت المفاجأة أن القصر رد في الأسبوع التالي، وقال إن هارييت في حالة جيدة وأرفق صورا لجولات الدمية في مقر ملكة بريطانيا.

وسرعان ما عادت هارييت إلى أستراليا مع صديق جديد يدعى ‘ريكس‘ وهو دمية كلب من متجر الهدايا التابع للقصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

راتبه 2 مليون جنيه أسترليني.. ملكة بريطانيا تطلب طباخا بـ معايير قياسية

ماي تقدم استقالتها رسميًا من رئاسة الوزراء لملكة بريطانيا

ترشيحاتنا

مقهورين من الملكة.. مراحل تطور شكل أحلام الشامسي في 5 سنوات.. صور

السوبر المصري.. فليكس بروتش وش السعد على نادي الزمالك في تحقيق البطولات

نقيب الصحفيين يتحدى الجماعات الإرهابية على الهواء.. فيديو

دعارة بالليل وفي النهار ناشطة سياسية .. القصة الكاملة لـ الاميرة اسماعيل صاحبة فيديو إسقاط مصر

بتخونّي .. قاتل زوجته بالمنوفية: رفضت تدّيني حقوقى الشرعية وعايزة تتطلق

18 طائرة و7 صواريخ كروز.. السعودية تكشف التفاصيل الكاملة للهجوم على منشآت أرامكو .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تعلن خطة المرور استعدادا لبدء العام الدراسي.. صور

تركي آل الشيخ يهدي مشجعا سيارة بورش الكان لهذا السبب

لقطات لا تُصدق.. خيول وبط وديك رومي بجوار ركاب الطائرات لهذا السبب!