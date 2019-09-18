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برلمان

متحدث النواب يوجه انتقادات حادة لـ تيار الكرامة لخروجه عن الصف الوطنى

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:56 م
الدكتور صلاح حسب
الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب
فريدة محمد
أعلن الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية والمتحدث باسم مجلس النواب رفضه وبشكل قاطع للبيانات الصادرة باسم كيانات ضعيفة لا وجود حقيقى لها فى الشارع السياسى وتوجه فيها انتقادات وسموم وأكاذيب ضد الدولة المصرية لا أساس لها على أرض الواقع.

وقال "حسب الله " فى بيان له أصدره منذ قليل أن اتهامات هذه الكيانات للدولة بأنها ضد العمل السياسي وأنها تضيق على الحريات بدون سند قانون مجرد كلام مرسل مؤكدا انه لاتوجد أى اعتقالات سياسية فى مصر وأن الدستور والقانون هو الحكم والسيد.

وقال الدكتور صلاح حسب الله أن مايدعيه ما يسمى بحزب تيار الكرامة عن النظام المصرى كله كذب فى كذب مؤكدا أن جميع الأحزاب السياسية تعمل لصالح الدولة المصرية وتبذل قصارى جهدها لمساندة الدولة فى مواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التى تواجهها داخليا وخارجيا.

ووصف الدكتور صلاح حسب الله كل من إصدار البيان خرجوا عن الصف الوطنى مؤكدا ان الدولة المصرية فى هذه المرحلة الحاسمة تحتاج إلى جهود كل المصريين بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية للحفاظ عليها وعلى جميع مؤسساتها وفى مقدمتها المؤسسة العسكرية مطالبا الشعب المصرى العظيم وجميع مؤسسات الدولة التنفيذية والبرلمانية والحزبية بالوقوف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وخلف جميع مؤسسات الدولة المصرية.

وقال إن جميع الأحزاب والقوى السياسية تعمل بحرية كاملة وليس هناك أى تضييق على الأحزاب فى الشارع السياسى المصرى.

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