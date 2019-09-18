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رياضة

اخبار الرياضة.. ايهاب جلال مدربا لمنتخب مصر.. رضا عبد العال ينضم لقناة الزمالك.. حكام ألمان لـ السوبر

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:17 م
ايهاب جلال المدير
ايهاب جلال المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي
عمرو ابوبكر
نشر موقع صدى البلد، العديد من الاخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي ، وجاءت كالآتي:

- إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر
استقر اتحاد الكرة المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى على تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم خلفا للمكسيكى خافيير اجيرى .

- ملك التوقعات .. انضمام رضا عبدالعال لقناة الزمالك الجديدة
حسم مسئولو نادى الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور إجراءات التعاقد مع رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية والمحلل الكروى للظهور عبر قناة الزمالك المقرر خروجها إلى النور خلال الأيام المقبلة .

- السوبر المصري.. فليكس بروتش وش السعد على نادي الزمالك في تحقيق البطولات
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام ألماني سيقوم بإدارة مباراة السوبر بعد غد الجمعة بين فريقي الأهلي والزمالك .

- تركي آل الشيخ يهدي مشجعا سيارة بورش كايين لهذا السبب
أهدى تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، سيارة بورش كايين لأحد مشجعي فريق ألميريا، وذلك عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" بعد توقع الأخير النتيجة الصحيحة لمباراة ألميريا مع مالاجا.

- الزمالك يكشف موقف شيكابالا من المشاركة أمام الأهلي في مباراة السوبر
كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن جاهزية محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق، للمباراة المرتقبة أمام الأهلي، المقرر لها مساء الجمعة ببرج العرب في السوبر المصري.

- تأجيل دعوى وقف انطلاق الدورى الممتاز وإيقاف تنفيذ جدول المباريات
قررت اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي تأجيل دعوى أندية بتروجت والنجوم والداخلية المستعجلة التي نظرت اليوم بمركز التسوية والتحكيم الرياضي ضد اتحاد الكرة لوقف إنطلاق الدوري الممتاز وإيقاف تنفيذ جدول الدوري العام لموسم 2019/2020.

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