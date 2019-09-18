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رياضة

ملك التوقعات .. انضمام رضا عبدالعال لقناة الزمالك الجديدة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:52 م
رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
عمرو الحلوانى
حسم مسئولو نادى الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور إجراءات التعاقد مع رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية والمحلل الكروى للظهور عبر قناة الزمالك المقرر خروجها إلى النور خلال الأيام المقبلة .

ويعد رضا عبدالعال واحدا من أبزر المحللين مثيرى الجدل فى الرياضة المصرية فى ظل تصريحاته المثيرة دائما وتحليله للمباريات بطريقته الخاصة .

ويسعى رئيس نادى الزمالك إلى تواجد مجموعة من ألمع النجوم فى قناة الزمالك من أجل تقديم محتوى إعلامى مميز يحظى باحترام الجميع ويقدم رسالة إعلامية هادفة.

وأصبح خالد لطيف المذيع بقناة " نايل سبورت " المرشح الأول لتولى رئاسة قناة الزمالك الجديدة ، فى ظل قناعات مسئولي الزمالك بقيادة مرتضى منصور الكاملة بالخبرات الجيدة التى يمتلكها لطيف وقدرته على قيادة القناة إلى الطريق الصحيح .

واستقر مسئولو الزمالك على إقامة العديد من البرامج والتى لا تقتصر على كرة القدم فقط بل ستمتد لتشمل كافة الألعاب الرياضية المختلفة .

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