الزمالك يكشف موقف شيكابالا من المشاركة أمام الأهلي في مباراة السوبر

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن جاهزية محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق، للمباراة المرتقبة أمام الأهلي، المقرر لها مساء الجمعة ببرج العرب في السوبر المصري.





وعانى اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية تسببت في غيابه عن رحلة الفريق إلى السنغال لخوض مباراة جينيراسيون فوت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





وشارك اللاعب في التدريبات الأخيرة بصورة طبيعية، وأصبح جاهزًا للمشاركة في اللقاء المرتقب أمام الأهلي.



