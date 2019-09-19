ضياء رشوان: مساحة أكبر للإعلام للرد على القنوات ويكشف سبب انتقال مرسي إلى دار الحرس الجمهوري قبل 30 يونيو

حل ضياء رشوان الكاتب الصحفي، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نقيب الصحفيين، ضيفًا على الإعلامي أحمد موسي، وكشف نقيب الصحفيين دور الهيئة فى مواجهة الأخبار الكاذبة التي تصدر من بعض المواقع الأجنبية، و تعامل الهيئة مع وكالة رويترز بعد نشرها خبر غير مهنى عن مصر، وكشف يكشف سبب انتقال مرسي إلى دار الحرس الجمهوري قبل 30 يونيو.



نعرض فى هذا التقرير أهم ما جاء بالحوار:



نقيب الصحفيين يكشف سبب انتقال مرسي إلى دار الحرس الجمهوري قبل 30 يونيو.. فيديو



قال ضياء رشوان الكاتب الصحفي، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نقيب الصحفيين، إنه يتحدى الجماعات الإخوانية إذا نشروا أى طلب شخصي للقوات المسلحة.



وأضاف ضياء رشوان، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه يتحدى جماعة الإخوان الإرهابية فى كشفت أسباب انتقال محمد مرسي من الاتحادية لمقر الحرس الجمهوري قبل 30 يونيو، مؤكدا أن مرسي انتقل لتخيله أن هناك مؤامرة على القوات المسلحة، ستحدث من فرع من الجيش.



وأشار ضياء رشوان، إلى أن نظرية المؤامرات المبكرة بدأت بعد ثورة يناير، وأن نظرية المؤامرة التى تروجها جماعة الإخوان تفضحهم دائمًا.



وكشف ضياء رشوان، عن أن "عقد صفقة بين القوات المسلحة والجماعات الإرهابية كان سهلا ولكن قيادات الجيش شرفاء وفضلوا مصلحة الوطن".



وأوضح ضياء رشوان، أن الإخوان عندما يدخلون فى شيء يفسدونه، وقادة الجماعة اعترفوا بالفشل، كما أن بيان جماعة الإخوان الإرهابية تضمن اعترافًا ضمنيًا بفشلهم وسوء تقديرهم، وأن جماعة الإخوان الإرهابية، لم يعد أحد يأمنها على شيء.



وأشار ضياء رشوان، إلى أن 70% تركوا الجماعة وتخلوا عنها لأنها تستخدم العنف، والباقون من جماعة الإخوان الإرهابية بعد اعتصام رابعة المسلح هم المقتنعون بالفكر القطبي الإرهابي، مشيرا إلى أن اعتصام رابعة المسلح أكد أن جماعة الإخوان الإرهابية تغير تفكيرها ومنهجها نحو العنف والقتل.



نظهر صورة مصر الحقيقية..ضياء رشوان: نرد على الحملات الممنهجة ضد الدولة..فيديو





قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين، إن الهيئة تقوم بالرد على الشائعات التي تصدر من دول خارجية، وأن المركز الصحفي للهيئة تضم 1500 صحفي أجنبي.



وأضاف، ضياء رشوان، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى ، أن الهيئة لديها عدد من المكاتب فى الدول الخارجية تصل لـ 9 مكاتب.



وأوضح ضياء رشوان، أننا نبني صورة حقيقية لمصر، ونقوم بالرد على الحملات الممنهجة التى تتم ضد الدولة.



وأشار ضياء رشوان، إلى أن، رويترز فى مرة قامت بسحب تقرير مغلوط عن مصر لأنه غير مطابق للمهنية، مؤكدًا أن ذلك حدث بعد التواصل معهم، وكشف الحقائق.



وأوضح أن الهيئة حريصة على المهنية وحرية الصحافة، وتتعامل مع المؤسسات الأجنبية بالمهنية، تناول المعلومات و القضايا، وان عدد المراسلين الأجانب فى مصر 1500 مراسل.



وتابع: بي بي سي تضم محررين من جنسيات مختلفة ولديهم انتماءات سياسية.



نقيب الصحفيين ينفعل على الهواء: لا يجب ترك الدولة في مواجهة صايع.. فيديو





قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين، إن دور الإعلام هو الرد بالحرية والمهنية على الأكاذيب والتجاوزات التى تقوم من الجماعات الإرهابية ضد الدولة.



وأضاف، ضياء رشوان، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى ، أنه يتحدى الهارب محمد على أن يظهر أوراق أو مستندات تثبت صدق كلامه.



وأوضح ضياء رشوان، أن النخبة الاستراتيجية أخطأت فى التعامل مع أكاذيب الهارب محمد على، مؤكدا أن الإعلام كان مطالب بالرد على الهارب وعدم ترك الدولة تتعامل حتى وصل الأمر إلى قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرد عليه.



وانفعل الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات نقيب الصحفيين، على الهواء قائلا: لا يجب أن نترك الدولة في مواجهة صايع".



وأشار ضياء رشوان، إلى أن الهارب محمد على تحدث ولا يمتلك أى دليل، ولذلك ظهر وتحدث بدون أى مستند.



ضياء رشوان: إعطاء مساحة أكبر للإعلام من أجل الحرية والرد على القنوات المعادية





قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين، إن الإعلام المصري لابد أن يكون لديه الحرية والمهنية والمسؤولية.



وأضاف، ضياء رشوان، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى ، أن القنوات الإرهابية التى تبث من تركيا وقطر تبث فى أوقات كثيرة، وبشكل مستمر.



وأوضح ضياء رشوان، أنه لابد من إعطاء مساحة أكبر للإعلام من أجل الحرية وعرض الحقائق للرأى العام و الرد على القنوات الإخوانية المعادية.



وأشار ضياء رشوان، إلى أن، القنوات الاخبارية فى مصر أصبحت جافة، وعلينا أن نعي لذلك، ويجب اعطاء مساحة أكبر للإعلام من أجل التصدي للقنوات المعادية للدولة.



هذا الأمر هدد بـ تحويل مصر لعدة جمهوريات في 2011 لولا الجيش.. فيديو





قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين، إن مشهد أكمنة البلطجية فى يناير 2011 إذا استمر كان سيحول مصر إلى جمهوريات ويفكك الدولة.



وأضاف، ضياء رشوان، خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى ، أن الجميع كان يجلس فى بيته لحماية أولاده من اى ضرر.



وأوضح ضياء رشوان، أن الجميع كان يلاحظ أكمنة لبلطجية منتشرة في كل عدة أمتار وكانت تتم من الأهالى والمواطنين.



وأشار ضياء رشوان، إلى أن، الأكمنة التى كانت تتم فى الشوارع كان منها من يفرض رسوما على المواطنين لحمايتهم، ومثل هذه الاكمنة كانت تجور على اللجان الشعبية التى كانت تتم فى المناطق الترفيهية.



وأكد أن القوات المسلحة نزلت فى يناير 2011 لـ إزالة أكمنة البلطجية المستغلة للأوضاع في البلد وقتها من الشوارع و للحفاظ على الدولة.



وأشار ضياء رشوان، إلى أن القوات المسلحة لم تدخل فى الحياة السياسية الا فى الازمات الكبرى، وأن القوات المسلحة حاضرة فى كل الأزمات لحماية الوطن.



وكشف أن الجيش نزل فى الشارع بناء على تكليف، واستمر بناء على ترحيب من المواطنين.







