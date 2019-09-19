فيسبوك تستبدل الهواتف بالنظارات الذكية.. تفاصيل

تسعى "فيسبوك " دائمًا لتطوير وابتكار الأشياء الجديد، فوفقًا لما أوردته شبكة "سي إن بي سي"، تعمل عملاق وسائل التواصل الاجتماعي على تطوير نظارات ذكية تستخدم تقنية الواقع المعزز، بهدف استخدامها بدلًا من الهواتف الذكية.





ويتم تطوير المنتج، منذ ما يقرب من عامين، بواسطة قسم مختبرات "فيسبوك ريالتي" Facebook Reality التابع للشركة ومقره ريدموند بواشنطن.





وأضاف التقرير أن شركة وسائل التواصل الاجتماعي تخطط لإتاحة هذا المنتج بين 2023 و2025.



