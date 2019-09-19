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منوعات

فيسبوك تستبدل الهواتف بالنظارات الذكية.. تفاصيل

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:50 ص
نظارات الواقع المعزز
نظارات الواقع المعزز
آية جمعة
تسعى "فيسبوك" دائمًا لتطوير وابتكار الأشياء الجديد، فوفقًا لما أوردته شبكة "سي إن بي سي"، تعمل عملاق وسائل التواصل الاجتماعي على تطوير نظارات ذكية تستخدم تقنية الواقع المعزز، بهدف استخدامها بدلًا من الهواتف الذكية.

ويتم تطوير المنتج، منذ ما يقرب من عامين، بواسطة قسم مختبرات "فيسبوك ريالتي" Facebook Reality التابع للشركة ومقره ريدموند بواشنطن.

وأضاف التقرير أن شركة وسائل التواصل الاجتماعي تخطط لإتاحة هذا المنتج بين 2023 و2025.

يُشار إلى نظارات الواقع المعزز باسم "Orion"، وستتيح هذه النظارات للمستخدمين إجراء المكالمات وإظهار المعلومات على الشاشة الصغيرة ومشاركة البث المباشر من ناحية مرتديها إلى الأصدقاء والمتابعين.

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