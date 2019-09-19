الأرصاد : الشبورة وصلت إلى حد الضباب ببعض المناطق .. فيديو

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن هناك استقرارا في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية مؤكدا أن درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية ولكن نسب الرطوبة مرتفعة إلى حد ما.



واضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري أن الشبورة متواجدة بالصباح الباكر على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، مشيرا إلى أن بعض الأماكن تصل الشبورة إلى حد الضباب وعلى قائدي المركبات توخي الحذر والسير على جانب الطريق وتشغير الإضاءات الأمامية والخلفية والانتظار.



وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن هناك نشاطا للرياح في شمال وجنوب الصعيد وفي سيناء إضافة إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية والبحر المتوسط قابل لأعمال الملاحة البحرية



وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية إلى أن نسبة الرطوبة اليوم مرتفعة ووصلت إلى نسبة 90% على السواحل الشمالية والقاهرة.