42 مدرسة جديدة.. مدارس الإسكندرية تنهي استعداداتها لبدء الدراسة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم الخميس، عن انتهاء كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، يوم السبت المقبل، بكافة المراحل التعليمية.



وقال يوسف الديب، وكيل مديرية التعليم بالإسكندرية، أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بكافة المدارس لاستقبال التلاميذ خلال العام الدراسي الجديد.



وأشار الديب إلى دخول ٤٢ مدرسة جديدة هذا العام بسعة 766 فصلا، وذلك في إطار خطة الوزارة لتخفيض كثافات التلاميذ بالفصول، بينهم 10 مدارس بإدارة المنتزه و10 ببرج العرب و7 بإدارة شرق و6 مدارس بإدارة العامرية.



وأوضح وكيل مديرية التربية والتعليم، أنه تم وصول جميع الكتب المدرسية للمدارس، منوها أنه سيتم تسليم الكتب للطالب دون التقيد بربطها بسداد المصروفات والرسوم المدرسية.



وأشار إلى أنه جرى توزيع الجدول المدرسي والإشراف اليومي بالمدارس، مشددا على عدم استخدام العنف مع التلاميذ واستخدام الأساليب التربوية الصحيحة.



وأضاف الديب، أنه تم التعاون مع رؤساء الأحياء لتنظيف وتطهير المدارس من الداخل والخارج وتقليم الأشجار ورفع المخلفات وصناديق القمامة من أمام المدارس.



وأوضح وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه سيتم توزيع التابلت بمجرد وصول الخطة الزمنية التي تحددها وزارة التربية والتعليم.