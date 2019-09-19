ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في الذكرى الأولى لرحيله.. ماذا قال جميل راتب عن الموت

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 12:34 م
جميل راتب
جميل راتب
سعيد فراج
تحل اليوم الذكرى الأولى للفنان جميل راتب الذي رحل بعد صراع مع المرض وتسبب فى حزن عميق بالوسط الفنى وفور رحيله خرجت عدة شائعات التى التصقت باسمه.

أدلى جميل راتب بعدة تصريحات في آخر ظهور تليفزيوني له قبل وفاته، حيث أكد أنه لا يخشى الموت بل إنه يرى أنه راحة بالنسبة له، بسبب المشاكل الحياتية والصحية التي يعاني منها.

وقال جميل راتب، إنه يتمنى أن يكون الأمر بدون متاعب صحية كبيرة تجعله يتألم، مؤكدًا أنه يشتاق إلى عائلته، لذا فالموت سوف يمكنه من أن يكون بجوارهم.

كان الفنان الكبير جميل راتب توفي في مثل هذا اليوم 19 سبتمبر، عام 2018 الماضي، عن عمر ناهز الـ 92 عامًا بعد صراع طويل مع أمراض مرتبطة بالشيخوخة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى الذكرى الأولى على رحيله.. شائعات فى حياة جميل راتب

في الذكرى الأولى لرحيله.. جميل راتب عبر عن حبه لـ عبد الناصر بطريقة غريبة

ترشيحاتنا

شاهد.. محمد رمضان يقبل رأس عبد الرحمن أبو زهرة

بعد خسارته الفادحة.. نتنياهو يدعو جانتس لتشكيل حكومة وحدة

بدعم من قطر وتركيا.. الحوثيون يهددون بضرب الإمارات في أي لحظة

العين الحمراء تبدأ في الظهور.. قرار قوي من اتحاد الكرة قبل سوبر الأهلي والزمالك

اهم الاخبار.. إلزام المساجد بالدعاء لمصر في خطبة الجمعة.. رد فعل ترامب على خسارة نتنياهو.. رسالة مرتضى منصور لـ الخطيب

بكتف ساقط .. فيفي عبده تتألق بجانب مي سليم.. ومي كساب تعلق

بدعم من قطر وتركيا.. الحوثيون يهددون بضرب الإمارات في أي لحظة

أخلت بكرامة الوظيفة العامة.. عقوبات مشددة لمديرة تعليم الشرقية والقاهرة السابقة

بشرة خير لجماهير الأهلي قبل لقاء السوبر أمام الزمالك

خالد بيومي يحذر الزمالك من نجم الأهلي قبل موقعة كأس السوبر

مرتضي منصور يكشف إمكانية التعاقد مع نجمي الأهلي في قناة الزمالك الجديدة

مش هدفى إحراج الخطيب.. مرتضى منصور يكشف تفاصيل مكالمته مع مؤمن زكريا

مبالغ فيه.. مش هتصدق سعر حلق ياسمين صبري.. صور

اتحاد الكرة يوجه صدمة قوية لـ النادي المصري بسبب إيهاب جلال.. اعرف السبب

اهم الاخبار.. سحب دواء زانتاك.. تغيير موعد مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك.. سر انتقال مرسي إلى دار الحرس الجمهوري قبل 30 يونيو

قرار جديد من الجهاز الفني لـ الأهلي قبل مواجهة السوبر.. تعرف عليه

بمكياج جذاب و فستان راق .. فيفي عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

العين الحمراء تبدأ في الظهور.. قرار قوي من اتحاد الكرة قبل سوبر الأهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبالغ فيه.. مش هتصدق سعر حلق ياسمين صبري.. صور

الخير لسه جوانا.. طلاب طب بنها يوزعون أدوية وهدايا على المرضى غير القادرين

نانسي عجرم تتألق وسط الطبيعة.. ومتابعوها: أنتِ في القلب