في الذكرى الأولى لرحيله.. ماذا قال جميل راتب عن الموت

تحل اليوم الذكرى الأولى للفنان جميل راتب الذي رحل بعد صراع مع المرض وتسبب فى حزن عميق بالوسط الفنى وفور رحيله خرجت عدة شائعات التى التصقت باسمه.



أدلى جميل راتب بعدة تصريحات في آخر ظهور تليفزيوني له قبل وفاته، حيث أكد أنه لا يخشى الموت بل إنه يرى أنه راحة بالنسبة له، بسبب المشاكل الحياتية والصحية التي يعاني منها.



وقال جميل راتب، إنه يتمنى أن يكون الأمر بدون متاعب صحية كبيرة تجعله يتألم، مؤكدًا أنه يشتاق إلى عائلته، لذا فالموت سوف يمكنه من أن يكون بجوارهم.



كان الفنان الكبير جميل راتب توفي في مثل هذا اليوم 19 سبتمبر، عام 2018 الماضي، عن عمر ناهز الـ 92 عامًا بعد صراع طويل مع أمراض مرتبطة بالشيخوخة.