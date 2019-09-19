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محافظات

تتضمن لجنة للمرورعلى المستشفيات.. خطة للنهوض بالمنظومة الصحية بالجيزة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:15 م
اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
محمد الصاحى
أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بتشكيل لجنة للمرور الدورى على المستشفيات الحكومية بنطاق أحياء الوراق وشمال الجيزة و بولاق الدكرور و العجوزة والدقى وجنوب الجيزة والعمرانية والهرم .

وأوضح محافظ الجيزة أن اللجنة تختص بمتابعة مدى إنتظام العمل بالمستشفيات من قبل الأطباء والإداريين والأجهزة المعاونة وبيان السلامة الإنشائية للمبانى والمنشأت والأنظمة الكهروميكانيكية ومدى توافقها مع المعايير الطبية والهندسية .

وشدد المحافظ على التأكد من مدى توافر الأجهزة الطبية والأدوية وصلاحيتها للإستخدام فى علاج المرضى بالمستشفيات وإنتظام أعمال الصيانة والإشراف على أن يتم ذلك مرتين إسبوعيًا.

وأوضح قرار المحافظ بأن اللجنة تم تشكيلها برئاسة رئيس مدينة الجيزة وعضوية كلًا من وكيل وزارة الصحة بالجيزة ومدير إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بالجيزة اضافة الى مهندس متخصص بالأجهزة الطبية بالمديرية و مهندس كهرباء ومهندس مدني ومهندس ميكانيكا من رئاسة مدينة الجيزة .

وأكد محافظ الجيزة أن اللجنة ستقوم بمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات المستهدفة والعمل على تحسينها بشكل دائم وفق ما يتماشى مع خطة الدولة وتوجيهات قيادتها السياسية الهادفة لتوفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين .

وشدد المحافظ على المرور الدورى على المستشفيات والوحدات الطبية بكافة الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من تقديم الرعاية الطبية للمواطنين ومواجهة اى مخالفات وإزالة اى معوقات تواجه القائمين على العمل .

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