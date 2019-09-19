بـ 8 ملايين و482 ألف جنيه.. صندوق التنمية المحلية يمول 1814 مشروعا بقرى المنيا





وأكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا أن القروض التي يقدمها صندوق التنمية الحلية عاد بالنفع علي المحافظة لمساهمته في تقليل نسبة البطالة بين الشباب، وتوفير فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.





وقال المحافظ إنه تم تسليم 70 مشروعًا استثماريا متنوعًا إلي أبناء المحافظة، مقدمة من صندوق التنمية المحلية ، والممول من جهاز بناء وتنمية القرية المصرية، وذلك بحضور أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووفاء فداوي مدير إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة.





أوضح أحمد جبريل السكرتير لعام المساعد للمحافظة ، أن نسبة التمويل الممنوحة لمحافظة المنيا بجميع مراكزها التسع خلال الفترة " 2017 إلي 2019 " بلغت 1814 مشروعًا بمبلغ 8 ملايين و482 ألفا و500 جنيه، لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحسين أوضاع حياة المواطنين في القرى ورفع مستوى المعيشة للأسر محدودي الدخل، وبلغت نسبة التحصيل في سداد الأقساط 98.3 % بمبلغ 7 مليون و 568 ألف و 262 جنيه، وقد تلقت المحافظة خطاب شكر من وزير التنمية المحلية لمدة 3 أعوام متتالية.





أكدت وفاء فداوي مدير عام بناء وتنمية القرية أنه يتم من خلال صندوق التنمية المحلية تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة بقرى ونجوع مراكز المحافظة بهدف زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة وتنفذ هذه المشروعات في عدة مجالات اقتصادية سواء (إنتاجية ـ تسويقية ـ خدمية ) ذات العائد المالي .



