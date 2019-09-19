ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بـ 8 ملايين و482 ألف جنيه.. صندوق التنمية المحلية يمول 1814 مشروعا بقرى المنيا

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 01:14 م
اللواء قاسم حسين
اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
أيمن رياض

وأكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا أن القروض التي يقدمها صندوق التنمية الحلية عاد بالنفع علي المحافظة لمساهمته في تقليل نسبة البطالة بين الشباب، وتوفير فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال المحافظ إنه تم تسليم 70 مشروعًا استثماريا متنوعًا إلي أبناء المحافظة، مقدمة من صندوق التنمية المحلية ، والممول من جهاز بناء وتنمية القرية المصرية، وذلك بحضور أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووفاء فداوي مدير إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة.

أوضح أحمد جبريل السكرتير لعام المساعد للمحافظة ، أن نسبة التمويل الممنوحة لمحافظة المنيا بجميع مراكزها التسع خلال الفترة " 2017 إلي 2019 " بلغت 1814 مشروعًا بمبلغ 8 ملايين و482 ألفا و500 جنيه، لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحسين أوضاع حياة المواطنين في القرى ورفع مستوى المعيشة للأسر محدودي الدخل، وبلغت نسبة التحصيل في سداد الأقساط 98.3 % بمبلغ 7 مليون و 568 ألف و 262 جنيه، وقد تلقت المحافظة خطاب شكر من وزير التنمية المحلية لمدة 3 أعوام متتالية.

أكدت وفاء فداوي مدير عام بناء وتنمية القرية أنه يتم من خلال صندوق التنمية المحلية تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة بقرى ونجوع مراكز المحافظة بهدف زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة وتنفذ هذه المشروعات في عدة مجالات اقتصادية سواء (إنتاجية ـ تسويقية ـ خدمية ) ذات العائد المالي .

وأضافت فداوي أن المشروعات التي يقوم الصندوق بتمويلها تأتى فى شكل قروض صغيرة تتراوح مابين 5 آلاف إلي 30 ألف جنيه وذلك بعد رفع السقف الائتماني إلي 30 ألف جنيه للمشاريع الحرفية، مشيرة إلى أن هذه المشاريع متاحة لجميع الفئات وخاصة الشباب والمرأة المعيلة، وتكون دون فائدة" مصاريف إدارية فقط تصل إلي 6% طبقا للكتاب الدوري الصادر من صندوق التنمية المحلية".

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

تناول البروتين.. 8 نصائح تساعدك على تخسيس منطقة البطن بسهولة

العين الحمراء تبدأ في الظهور.. قرار قوي من اتحاد الكرة قبل سوبر الأهلي والزمالك

التسبيح أمام التلفاز والذكر دون وضوء .. هل يجوز؟

خالد بيومي يحذر الزمالك من نجم الأهلي قبل موقعة كأس السوبر

تخلصك من المزعجين.. واتساب يختبر ميزة طال انتظارها

بعد انفجارات أرامكو.. نبأ سار لـ السعودية يصفع الجماعات الإرهابية

بدعم من قطر وتركيا.. الحوثيون يهددون بضرب الإمارات في أي لحظة

أخلت بكرامة الوظيفة العامة.. عقوبات مشددة لمديرة تعليم الشرقية والقاهرة السابقة

بشرة خير لجماهير الأهلي قبل لقاء السوبر أمام الزمالك

خالد بيومي يحذر الزمالك من نجم الأهلي قبل موقعة كأس السوبر

مرتضي منصور يكشف إمكانية التعاقد مع نجمي الأهلي في قناة الزمالك الجديدة

مبالغ فيه.. مش هتصدق سعر حلق ياسمين صبري.. صور

مش هدفى إحراج الخطيب.. مرتضى منصور يكشف تفاصيل مكالمته مع مؤمن زكريا

اهم الاخبار.. سحب دواء زانتاك.. تغيير موعد مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك.. سر انتقال مرسي إلى دار الحرس الجمهوري قبل 30 يونيو

اتحاد الكرة يوجه صدمة قوية لـ النادي المصري بسبب إيهاب جلال.. اعرف السبب

بمكياج جذاب و فستان راق .. فيفي عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

العين الحمراء تبدأ في الظهور.. قرار قوي من اتحاد الكرة قبل سوبر الأهلي والزمالك

المصري يكذب اتحاد الكرة ويكشف حقيقه رحيل إيهاب جلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبالغ فيه.. مش هتصدق سعر حلق ياسمين صبري.. صور

الخير لسه جوانا.. طلاب طب بنها يوزعون أدوية وهدايا على المرضى غير القادرين

نانسي عجرم تتألق وسط الطبيعة.. ومتابعوها: أنتِ في القلب