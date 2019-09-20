هامش ربح مناسب.. برلماني يوجه رسائل لمنتجي مواد البناء

هاجم اللواء حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، منتجى مواد البناء من " الأسمنت والحديد"، بسبب عدم تراجع اسعارها بالشكل المطلوب، بالرغم من توافرها فى السوق المصري وتراجع اسعار الحديد عالميًا.



وتابع حسن السيد، خلال تصريحات لـ:"صدى البلد": "تجار الحديد والاسمنت يعللون عدم خفض الاسعار بأنهم اشتروا خامات التصنيع وحزنوها بإسعار مرتفعة وخفض اسعارها بعد التصنيع يعرضهم للخسارة، معقبا: "في وقت سابق كان نفس التجار قد قاموا بتخزين المواد الخام بإسعار منخفضة وحققوا مكاسب كبيرة للغاية بعد ارتفاع الأسعار".



وطالب عضو اللجنة الاقتصادية ببيع مواد بناءا على الاسعار العالمية وتحديد هامش ربح معقول، مراعاه للظروف التى تمر بها الدولة وحتى يكون لهم دور في المشاركة المجتمعية.



وتوقع أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، انخفاض أسعار الحديد والأسمنت، مشيرًا إلى انخفاض أسعار الحديد بالفعل بفضل تراجع أسعار الخام عالميا، بالإضافة إلى تعافي الجنيه المصري أمام الدولار فضلا عن الزيادة الإنتاجية التي تشهدها الفترة الحالية.