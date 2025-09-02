قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كريم حسن شحاتة: مدرب إيطالي مرشح لتدريب الأهلي
هل يحاسب الإنسان على النية السيئة؟.. الإفتاء تكشف الحقيقة
وزير الدفاع الألماني ينتقد تصريحات فون دير لاين حول خطط نشر قوات أوروبية في أوكرانيا
شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم
حماية من العين الحاسدة.. آيات تحصين النفس قبل الزواج
البابا ليو الرابع عشر يعرب عن حزنه لضحايا زلزال أفغانستان
بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 2-9-2025
كيم جونج أون يصل الصين على متن قطاره الخاص لحضور عرض النصر
إخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة 5 آلاف جنيه
بلجيكا تعلن اعترافها بفلسطين وتفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية
الأمم المتحدة: 12 ألف متضرر جراء زلزال أفغانستان وارتفاع حصيلة الضحايا إلى المئات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد رجوع ابنتي أحمد سعد للمدرسة: أخيرًا هنام في هدوء

يارا أمين

شارك الفنان أحمد سعد، فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، أثناء قيامه بتوصيل بناته إلى المدرسة، معبرًا عن سعادته البالغة حيث قال: “أخيرًا هرجع أنام في هدوء النهاردة، حسيت قد ايه التعليم شئ مهم للأولاد”.

ويستعد الفنان أحمد سعد، لإحياء حفل غنائي ساهر له، في لندن، يوم 13 نوفمبر المقبل. 

أحمد سعد - شفتشي

أطلق  أحمد سعد، أغنية "شفتشي"، قبل قليل، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، وهي الأغنية الثانية من الوش الثاني من ألبوم “بيستهبل”.

أغنية "شفتشي" من كلمات منة القيعي، ومن ألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وجودت ونمراوي، ومكس هاني محروس، وماستر مازن مراد.

ويضم الوش الثاني من البوم "بيستهبل" أغنيات "بلونة واتحسدنا واتك اتك وحبيبي ياه ياه وشفتشي" وقرر أحمد سعد طرح أغنيات الوش الثاني اليوم بعد النجاح الكبير لأغاني الوش الأول وتصدر أغنياته التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مصر وعدد من دول الوطن العربي والعالم وهي أغنيات "مكسرات وتاني وبطة وأخويا وبيستهبل".

الفنان أحمد سعد أحمد سعد إنستجرام المدرسة لندن شفتشي

1500 جنيه منحة المولد النبوي

شروط الحصول على 1500 جنيه منحة المولد النبوي من الحكومة

إجازة

إجازة الوضع للرجال.. التطبيق بدأ رسميا من اليوم| لا تخصم من الرصيد

1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة

صرف 1500 جنيه منحة بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على الفئات المستحقة

الإعلامية عبير الاباصيري

رفضوا انقاذها عشان 1400 جنيه.. ماذا حدث مع الإعلامية عبير الاباصيري بمستشفى الهرم؟

الأزهر يطلب 9 آلاف معلم للتعيين الفوري.. الشروط والتخصصات ورابط التقديم

الأزهر يطلب 9 آلاف معلم للتعيين الفوري.. الشروط والتخصصات ورابط التقديم

سعر الذهب اليوم

بعد الارتفاع العالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر بجميع العيارات

الاتوبيسات الترددي

طرح اشتراكات الأتوبيس الترددي BRT للطلاب.. اعرف الأسعار

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025

يسرا

يسرا: عمرو يوسف مجتهد في شغله.. وحبيت فكرة مشاركتي في درويش ومحدش كان عارف

الرئيس السيسي

ضياء حلمي: مصر تمتلك رؤية مستقبلية واضحة تجاه التغيرات العالمية

السفير محمد حجازي

محمد حجازي: وزير خارجية أمريكا ماركو روبيو متطرف ويدعم إسرائيل

بالصور

بجسم ممشوق.. ياسمين عز تثير السوشيال ميديا بفستان أصفر على البحر

في حمام السباحة.. عائشة بن احمد بالمايوه تشعل السوشيال ميديا

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

احترس .. عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

بوسي

شنطة بـ3 ملايين وشبشب بـ51 ألف.. بوسي تثير الجدل في الساحل

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

