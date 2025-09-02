بعد رجوع ابنتي أحمد سعد للمدرسة: أخيرًا هنام في هدوء

شارك الفنان أحمد سعد، فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، أثناء قيامه بتوصيل بناته إلى المدرسة، معبرًا عن سعادته البالغة حيث قال: “أخيرًا هرجع أنام في هدوء النهاردة، حسيت قد ايه التعليم شئ مهم للأولاد”.

ويستعد الفنان أحمد سعد، لإحياء حفل غنائي ساهر له، في لندن، يوم 13 نوفمبر المقبل.

أحمد سعد - شفتشي

أطلق أحمد سعد، أغنية "شفتشي"، قبل قليل، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، وهي الأغنية الثانية من الوش الثاني من ألبوم “بيستهبل”.

أغنية "شفتشي" من كلمات منة القيعي، ومن ألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وجودت ونمراوي، ومكس هاني محروس، وماستر مازن مراد.

ويضم الوش الثاني من البوم "بيستهبل" أغنيات "بلونة واتحسدنا واتك اتك وحبيبي ياه ياه وشفتشي" وقرر أحمد سعد طرح أغنيات الوش الثاني اليوم بعد النجاح الكبير لأغاني الوش الأول وتصدر أغنياته التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مصر وعدد من دول الوطن العربي والعالم وهي أغنيات "مكسرات وتاني وبطة وأخويا وبيستهبل".