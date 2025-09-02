قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حنان يوسف بالشال الفلسطيني خلال تكريمها في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي.. صور

الفنانة حنان يوسف
الفنانة حنان يوسف
أوركيد سامي

رصدت عدسة صدي البلد صور للفنانة حنان يوسف لحظة تكريمها في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي بالشال الفلسطيني.

وشهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مساء الاثنين، افتتاح فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وجاء الحفل، الذي قدمته الإعلامية جاسمين طه، ليعكس ثراء المشهد المسرحي العالمي، حيث بدأ بفقرة فنية قصيرة قبل انطلاق الفعاليات الرسمية عن المخرج الكبير الراحل روبرت ويلسون، أحد أبرز رواد المسرح التجريبي في العالم، حيث استلهم المخرج وليد عوني من أعماله مقاطع بصرية وحركية عُرضت على خشبة المسرح الكبير في حفل الافتتاح.

ويُعد ويلسون علامة فارقة في تاريخ المسرح الطليعي، إذ امتزجت أعماله بين الفنون الأدائية والتشكيلية والموسيقية، مع توظيف مدهش للضوء والفضاء المسرحي، ومن أبرزها عرضه الشهير “آينشتاين على الشاطئ” (1976). وكانت آخر أعماله عرض “كتاب الأدغال”، الذي قدمه في إحدي دورات مهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس.

فيلم وثائقي احتفاءًا بالدورة الثانية والثلاثين.

وشهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، عرض فيلم وثائقي خاص عن فريق عمل المهرجان، تضمن إطلالة شاملة على جهود جميع أعضاء اللجنة العليا واللجان التنفيذية، وما بذلوه من عمل متواصل لإخراج الدورة الحالية بالصورة التي تليق بتاريخ المهرجان ومكانته الدولية، وقد استعرض الفيلم كواليس الإعداد، وخطوات التنظيم، وأبرز الأدوار التي قام بها كل من أعضاء اللجان المختلفة، تأكيدًا على روح الفريق التي تجمعهم في خدمة المسرح والتجربة المسرحية، من إعداد محمد عبد الرحمن زغلول، وإخراج محمد فاضل القباني.

في كلمته الافتتاحية، رحّب الدكتور سامح مهران بالحضور قائلاً: الأستاذ الدكتور / أحمد فؤاد هنو معالي وزير الثقافة، الأصدقاء من المسرحيين العالم، السادة الحضور.. أهلاً وسهلاً بكم في القاهرة".

وتابع: "ليس من نافلة القول، إن الذهاب إلى ممارسة الفعل الإبداعي هي كذلك محاولة لاكتشاف الذات، وإعادة ذلك الاكتشاف لمرات عدة، وتعيين موقعها في العالم، وتجديد لمواقف، ورفض لأفعال متكررة".

وأضاف: "الآخر موجود في داخلنا، من حيث أردناه حاضراً أم غائباً، على مستوى الوعي أو اللاوعي، وفي المسرح نصبح في مواجهته، فنتصل بذواتنا وننفصل عنها، نتوحد ونتفكك في عملية لا نهائية تجعلنا متجاوزين لما تصورناه لا يقبل التجاوز. فالمشاهد المسرحية لا تلبث أن تصبح جزءاً من حياتنا، وسرعان ما تمتد إلى الممارسة اليومية في الواقع العيني المباشر، ومن هنا خطورة المسرح التي دعت الكثيرين بدءً من أفلاطون ومروراً بجان جاك روسو وانتهاءً بالتيارات الأصولية والسياسية المحافظة إلى

محاولة تقييده، ولجم أسئلته وتحولاته، لكن دائماً ما انتصر المسرح، ولسوف ينتصر. دمتم ودامت انتصاراتكم. الشكر العميق لمعالي السيد الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو لدعمه المتواصل والدؤوب لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي".

ثم ألقى وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو كلمته، قائلا: ضيوف مصر الكرام، مرحبًا بكم في القاهرة، حيث تفتح مصر ذراعيها لتحتضن مهرجان المسرح التجريبي، إن هذا المهرجان يعكس إيمان مصر بأن الفن أعظم وسيلة للتقريب بين البشر، حيث إن كل عرض يُقدَّم حوار ناطق يوسّع مداركنا.

وطالب الوزير بإعادة النظر في اسم المهرجان بحيث يصبح معنيًا بالتجريب وغيره من أشكال المسرح، وأكد أن القاهرة هي مدينة المسرح، وأن مصر تفتح ذراعيها للمستقبل وضيوفه بإيمان راسخ بأن الفن هو أرقى سبل الحوار، ذلك الحوار الحي الذي يوسع المدارك ويضعنا في قلب تجارب الشعوب الأخرى، وأضاف أن مصر منذ فجر التاريخ لم تكن بعيدة عن روح التجريب، فقد بدأ ذلك مع النقوش على جدران المعابد وما زال ممتدًا عبر العصور حتى يومنا هذا.

وأضاف: "إن الاحتفاء بالمسرح التجريبي هو الاحتفاء بروح المغامرة، وتأكيد أن المسرح مهما تغيّرت الأزمنة سيظل أكثر الفنون صدقًا في التعبير عن داخل الإنسان".

وأعقب ذلك الإعلان عن تقديم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان، وضمت: المخرج والكاتب سالفاتوري بيتونتي (إيطاليا) (رئيس لجنة التحكيم)، المخرج أحمد العطار (مصر)، المخرج ناصر عبد المنعم (مصر)، د. سامي الجمعان (السعودية)، د. جبار جودي (العراق)، د. إيريني مونتراكي (اليونان)، الناقد أندريا بوركيدو (إيطاليا)، فيما يتولى المخرج أدهم سيد (مصر) مهمة مقرر اللجنة.

وشهد الحفل تكريم عدد من رموز المسرح من مصر والعالم، من (مصر) الفنان صبري فواز، الذي شكر وزارة الثقافة وإدارة المهرجان علي تكريمه، كما كرمت الفنانة حنان يوسف، والأستاذ الدكتور الفنان حسن خليل، والكاتب بهيج إسماعيل، وتسلمها ابن شقيقه المخرج السينمائي الكبير أشرف فايق الذي قال كلمة أكد فيها علي شكر عمه لوزارة الثقافة وإدارة المهرجان علي تكريمه .


كما كرم من  (الكاميرون) المخرج تاكو فيكتور، ومن (فرنسا) الباحث والناقد المسرحي باتريك بافيز، ومن (إنجلترا) الفنان نوريس روفس، ومن (قطر) الكاتب والمنتج المسرحي حمد الرميحي، ومن (لبنان) الفنان رفيق علي أحمد، ومن (الكويت) الفنان محمد المنصور، ومن (العراق) المكرمة الراحلة إقبال نعيم، وذلك تقديرًا لمسيرتهم وإسهاماتهم في إثراء الفن المسرحي، وتسلمتها شقيقتها عواطف نعيم التي قالت كلمة شكرت فيها مصر وإدارة المهرجان متمثلة في الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان ومعالي وزير الثقافة .

