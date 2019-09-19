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محافظات

وظائف خالية في شمال سيناء عن طريق الندب

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:54 م
محافظة شمال سيناء
محافظة شمال سيناء
احمد صالح
أعلنت محافظة شمال سيناء في بيان لها اليوم، الخميس، حاجة مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة، لشغل بعض الوظائف عن طريق الندب، من العاملين في الجهات والمصالح الحكومية بالمحافظة، الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، لسد العجز في المديرية، في مجال القانون والتنمية الإدارية التمويل والمحاسبة والمكتبية، وذلك طبقا للشروط التالية:

- مجموعة وظائف القانون الدرجة الثانية والدرجة الثالثة.

- مجموعة وظائف التنمية الإدارية الدرجة الثانية الدرجة الثالثة.

- مجموعة وظائف التمويل والمحاسبة الدرجة الثانية والثالثة.

- مجموعة الوظائف المكتبية، وذلك وفق الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 ‏لسنة 2016.

2- أن يكون المتقدم من الحاصلين على تقرير الكفاية عن آخر عامين بدرجة ممتاز، واجتياز المقابلة الشخصية التى سيتم إجراؤها.

وحددت مديرية التنظيم والإدارة بشمال سيناء، عددا من المستندات المطلوبة:

1- طلب مقدم باسم مدير مديرية التنظيم والإدارة.

2- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم.

3- موافقة جهة العمل.

4- صورة ضوئية سارية لبطاقة الرقم القومي.

ويستمر قبول الطلبات المقدمة، اعتبارا من تاريخ صدور الإعلان لمدة 15 يوما.

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