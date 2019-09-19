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فن

أول ظهور لـ شيري عادل بعد انفصالها عن معز مسعود.. ماذا قالت؟ فيديو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 03:36 م
شيري عادل ومعز مسعود
شيري عادل ومعز مسعود
شروق إبراهيم
قالت الفنانة شيري عادل، في برومو لقائها مع برنامج "عرب وود" الذي يعرض على قناة "روتانا"، إنها لم تبتعد عن الساحة الفنية بل كانت مشغولة ببعض الأمور الشخصية خلال الفترة الماضية.

وأضافت شيري عادل أنها لم تختف بشكل كامل عن الإعلام، بل كانت تظهر بين الحين والآخر.

ويعد اللقاء هو أول ظهور لـ شيري عادل بعد انفصالها عن زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود بعد زواج استمر لعام واحد.

ونشأت قصة حب بين شيري عادل ومعز مسعود خلال كواليس مسلسل "السهام المارقة"، حيث أعلن بعدها الثنائي الأكثر جدلا في مصر زواجهما، الذي لم يكن مقبولا ومرحبا به من جمهور الفنانة أو محبي الداعية الإسلامي. 


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