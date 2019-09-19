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فن

استعدادًا لافتتاح المهرجان.. احمد الفيشاوي وزوجته يصلان الجونة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:14 م
أحمد الفيشاوي وزوجته
أحمد الفيشاوي وزوجته
سعيد فراج
وصل الفنان أحمد الفيشاوي، وزوجته ندى الكامل، صباح اليوم الخميس 19 سبتمبر إلى مطار الغردقة، لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الثالثة، والذي يُقام حفل إفتتاحه اليوم.

وظهر أحمد الفيشاوي، وبصحبته زوجته ندى الكامل، خلال لحظة وصولهما من الحافلة التي نقلتهما من المطار إلى مقر إقامتهما في الجونة.

وتنطلق الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك الفنان أحمد الفيشاوي فى بطولة فيلم "ولاد رزق 2" مع الفنان أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود ونسرين أمين وخالد الصاوي من إخراج طارق العريان.

وكان "الفيشاوي" قد غاب عن العرض الخاص بـ "ولاد رزق 2"، لرغبته في البقاء بعيدا عن الأضواء والفعاليات كونه لا يزال يعيش ‏في حالة من الحزن لوفاة والده الفنان الكبير فاروق الفيشاوي. ‏

استعدادًا لافتتاح المهرجان.. احمد الفيشاوي وزوجته يصلان الجونة

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