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فن

أبناء بسمة وشريف رمزى.. خافوا عليهم.. وإعلامية شهيرة سربت صورهم

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:19 م
بسمة
بسمة
أحمد البهى
على الرغم من حرص عدد من الفنانين خلال السنوات الماضية على إبعاد صور ابنائهم عن الصحافة والجمهور ، ووضع ملصقات على وجوههم في حال تحميل صور عائلية لهم عبر موقع الصور الشهير إنستجرام ، إلا أن اثنين من هؤلاء الفنانين قامت الإعلامية بوسى شلبى بإظهار وجوه أبنائهما أثناء تصويرها بعض الفيديوهات خلال استعدادهما للسفر إلى مهرجان الجونة.

اول هذين الفنانين اللذين تم تسريب صور أبنائهام هو شريف رمزى ، الذى كان لفترة طويلة حريصا على عدم إظهار وجوه أبنائه ، من خلال وضع ملصقات على وجوههم.

الأمر ذاته تكرر مع الفنانة بسمة التي حاولت تفادي الامر خلال تصوير الإعلامية بوسى شلبى لفيديو لعدد من الفنانين فى المطار خلال انهاء اجراءات سفرهم الى الجونة ، حيث قامت بابعاد ابنتها.

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