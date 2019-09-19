الغربية الأولى.. 4 محافظات جديدة تطبق كارت الفلاح.. فيديو

قال الدكتور، محمد القرش معاون وزير الزراعة، إن منظومة " كارت الفلاح " ستجعل الدولة تقوم بعمل أول قاعدة بيانات للمزارعين، و تساعد فى اتخاذ الإجراءات التسويقية سواء فى الداخل أو الخارج.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على قناة دي إم سي تقديم، الإعلامية سارة حازم، أن الفلاح سيحصل على فوائد مباشرة من نطام الكارت ، ويجعله ضامنا لحيازته بشكل الكتروني، ويستطيع الحصول على كافة المميزات التي تقوم بها الوزارة.



وأوضح معاون وزير الزراعة، أن كارت الفلاح سيجعل الدولة ملمة بالمساحات المزروعة و طبيعتها، وتستطيع أن تحدد المساحات التي ستزرع قمح أو أرز أو أى محصول.



وأشار معاون وزير، إلى أنه تم اختيار محافظة الغربية لتكون نموذجا تمهيديا لـ كارت الفلاح، وكشف أن الأشهر المقبلة سيتم الإعلان عن 4 محافظات جديدة تطبق كارت الفلاح.

