اتحاد الكرة يعلن شروط بطولتى الكأس والسوبر موسم 2019-2020.. صور

أعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة فى اتحاد الكرة عن نظام وشروط بطولتي كأس مصر والسوبر المصري موسم 2020/2019.



وضمت الشروط التى أعلنت عنها اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة كل ما يتعلق بانسحاب أى فريق من المسابقة المحلية فى بطولة كأس مصر.



وقامت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة بإرسال كافة الشروط الخاصة ببطولتى كأس مصر والسوبر المصري موسم 2019-2020 إلى الأندية بمختلف درجاتها.



يذكر أن النادى الأهلي يواجه غريمه التقليدي نادى الزمالك غدا الجمعة على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية فى إطار مباراة السوبر المصري الموسم الماضي.