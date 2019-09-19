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رياضة

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في كأس السوبر

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:55 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابو عليم
أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء غدٍ الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في السوبر المحلي.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي..
شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي وصالح جمعة ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية ومروان محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وحسام عاشور و صلاح محسن وجيرالدو وجونيور أجايي وأليو ديانج ومحمد هاني.

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