ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباراة السوبر بين الاهلي والزمالك

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 09:52 م
موعد مباراة السوبر
موعد مباراة السوبر بين الاهلي والزمالك
محمد رشاد
يلتقى فريقا النادي الأهلي ونادي الزمالك فى وجبة كروية دسمة على ملعب برج العرب فى تمام الساعة السابعة مساء غد الجمعة، فى قمة السوبر المصرى، المقرر إقامته وسط حضور 10 آلاف مُشجع.

موعد مباراة السوبر بين الاهلي والزمالك

ويخوض النادي الأهلي المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018 فى المقابل يلعب الأبيض بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم، حيث يسعى كلا القطبين للتتويج بالبطولة لإسعاد جماهيره قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

موعد مباراة السوبر بين الاهلي والزمالك

ويدخل لاعبي النادي الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه خارج أرضه على فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بهدفين دون رد، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، ليقترب من التأهل للدور التالى من الأميرة السمراء، لذا سيخوض لاعبيه اللقاء بدون ضغوط سابقة.

موعد مباراة السوبر بين الاهلي والزمالك

على الجانب الآخر يدخل الزمالك الذى بات مُطالبا بتحقيق الفوز والتتويج بالبطولة بعدما هُزم فى مباراته أمام جينراسيون فوت بطل السنغال، بهدفين مقابل هدف، فى إطار اذهاب دور الـ32 من البطولة نفسها، ما جعل جماهيره تقلق قبل مباراة القمة المرتقبة، لاسيما فى ظل رغبة الأبيض فى التأكيد على جدارته هذا الموسم والتتويج بلقب السوبر، بعدما أخفق فى التتويج ببطولة الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى على الرغم من تصدره جدول الترتيب لأسابيع كثيرة منذ بداية المسابقة قبل تراجعه فى الأسابيع الأخيرة، ليتوج به الأحمر للمرة الـ41 فى تاريخه وبفارق 8 نقاط عن أبناء ميت عقبة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القمة 118.. هل ينهي الأهلي عقدة 565 يوما بدون فوز على الزمالك؟

كأس مصر.. بين التاريخ والطموح

موعد مباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك

الزمالك يحدد موعد مباراة الإياب أمام جينيراسيون السنغالى

لمن الغلبة.. نقاط القوة في الأهلي والزمالك قبل معركة السوبر المصري

أحدهم مرشح للمنتخب.. دعوة رموز الكرة لحضور السوبر بين الاهلي والزمالك

ترشيحاتنا

الكابلز يخطفون الأنظار على السجادة الحمراء بـ الجونة السينمائي.. شاهد

قرار عاجل من أمريكا بشأن إصدار تأشيرة دخول لـ روحاني وظريف

الكاف يحسم الجدل حول موعد ومكان السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي

يورجن كلوب يكشف حقيقة بيع محمد صلاح في الصيف المقبل

طبيب يفجر مفاجأة صادمة عن دواء الزنتاك المتداول

بـ الريش.. نور اللبنانية تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة في مهرجان الجونة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان بسيط.. صبا مبارك بإطلالة جذابة فى مهرجان الجونة السينمائى

أول ظهور.. زوجة أكرم حسني تتألق بالأبيض في مهرجان الجونة

زوجة تامر هجرس بـ فستان لامع بحفل افتتاح مهرجان الجونة