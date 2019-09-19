

ويخوض النادي الأهلي المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018 فى المقابل يلعب الأبيض بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم، حيث يسعى كلا القطبين للتتويج بالبطولة لإسعاد جماهيره قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.



موعد مباراة السوبر بين الاهلي والزمالك



ويدخل لاعبي النادي الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه خارج أرضه على فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بهدفين دون رد، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، ليقترب من التأهل للدور التالى من الأميرة السمراء، لذا سيخوض لاعبيه اللقاء بدون ضغوط سابقة.



موعد مباراة السوبر بين الاهلي والزمالك



على الجانب الآخر يدخل الزمالك الذى بات مُطالبا بتحقيق الفوز والتتويج بالبطولة بعدما هُزم فى مباراته أمام جينراسيون فوت بطل السنغال، بهدفين مقابل هدف، فى إطار اذهاب دور الـ32 من البطولة نفسها، ما جعل جماهيره تقلق قبل مباراة القمة المرتقبة، لاسيما فى ظل رغبة الأبيض فى التأكيد على جدارته هذا الموسم والتتويج بلقب السوبر، بعدما أخفق فى التتويج ببطولة الدورى الممتاز فى الموسم المنقضى على الرغم من تصدره جدول الترتيب لأسابيع كثيرة منذ بداية المسابقة قبل تراجعه فى الأسابيع الأخيرة، ليتوج به الأحمر للمرة الـ41 فى تاريخه وبفارق 8 نقاط عن أبناء ميت عقبة.

يلتقى فريقا النادي الأهلي ونادي الزمالك فى وجبة كروية دسمة على ملعب برج العرب فى تمام الساعة السابعة مساء غد الجمعة، فى قمة السوبر المصرى، المقرر إقامته وسط حضور 10 آلاف مُشجع.