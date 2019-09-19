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مرأة

بالأبيض والسيلفر.. أروى جودة بإطلالة ملفتة في مهرجان الجونة السينمائي

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:09 م
اروة جودة
اروة جودة
آية التيجي
ظهرت الفنانة اروى جودة بإطلالة انيقة وجذابة للغاية، وذلك خلال حضورها في مهرجان الجونة السينمائي، وقد ارتدت اروى جودة فستان باللون الأبيض مع بعض الخطوط باللون السيلفر، وبفتحة من الجانبين تبرز ساقيها، وهو ما اعطاها إطلالة ملفتة للغاية.

ورفعت اروى جودة شعرها إلى الأعلى بطريقة مميزة وجذابة للغاية، وابرزت من ملامحها باختيار إبراز جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

ولم تتكلف في اختيار الأكسسوارات، حيث انها اكتفت بارتداء قرطين باللون السيلفر، مع حقيبة باللون الذهبي، وهو ما اعطاها إطلالة انيقة وغير متوقعة.

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري

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