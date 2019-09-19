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الورقة الخضراء والمعدن الأصفر في أسبوع.. الدولار يواصل التراجع ويخسر 10 قروش أمام الجنيه.. جرام الذهب عيار 21 ينخفض 3 جنيهات

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:27 م
الدولار والذهب خلال
الدولار والذهب خلال الأسبوع الماضي
محمد صبيح
الدولار والذهب خلال الأسبوع الماضي:
الدولار يخسر 10 قروش من قيمته أمام الجنيه
سعر جرام الذهب عيار 21 يتراجع 3 جنيهات

انخفض سعر الدولار بنحو 10 قروش خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، ليستقر سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس، عند 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع، حسب اخر تحديث للبنك الأهلي المصري.

كما تراجع سعر الدولار من مستويات 16.35 جنيه للشراء و16.45 جنيه للبيع خلال تعاملات بداية الأسبوع مستقرا عند 16.26 جنيه للشراء و 16.36 جنيه للبيع في اخر تعاملات الأسبوع.

ويواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه بشكل ملحوظ بالتزامن مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به مصر منذ عام 2014.

وخسر الدولار الأمريكي نحو 130 قرشا من قيمته منذ أغسطس العام الماضي متراجعا من مستوى 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع مسجلا مستويات 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الأسبوع الأول من أغسطس الجاري.

وحذر الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، من الاحتفاظ بالدولار الأمريكي بهدف الادخار، مؤكدا توقعاته بانخفاض تدريجي في سعر الدولار حتى نهاية العام.

وأوضح بدرة لـ صدى البلد، أن الدولار سيواصل التراجع دون مستوى 16 جنيها بنهاية العام الجاري بالتزامن مع استمرار مصر حصد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتابع، أن الجنيه المصري يتعافى بفضل زيادة قطاع الصادرات وإيرادات السياحة بالإضافة إلى التحسن الكلي في مؤشرات الاقتصاد المصري، من تراجع في معدلات التضخم والبطالة وزيادة معدلات النمو.

انخفض سعر الذهب في مصر حوالي 3 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 680 جنيها بنهاية تعاملات الأسبوع مقابل 683 جنيها في بداية الأسبوع.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 583 مقابل 580 جنيها في بداية الأسبوع، وكذا انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 من 780 جنيها إلى 777 جنيها بنهاية تعاملات الأسبوع.

واستقرت أسعار الذهب خلال التعاملات أمس مع إحجام معظم المتعاملين عن تكوين مراكز في السوق قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب الفوري عند 1498.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:35 بتوقيت جرينتش بعدما ارتفع بما يصل إلى واحد بالمائة في الجلسة السابقة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4 بالمائة إلى 1505.6 دولار للأوقية.

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