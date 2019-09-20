شريف سبعاوي يكشف تفاصيل عمله بالبرلمان الكندي.. فيديو

قال المهندس شريف سبعاوي، أول مصري في برلمان أونتاريو الكندي، إنه يحصل على 116 ألف دولار كندي، كراتب سنوي قبل خصم الضرائب في العام، وأنه يقوم بدفع ضرائب تقدر بـ40%.



وأضاف سبعاوي خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة دى إم سي، أنه غير مسموح له بأي عمل آخر وهو نائب برلماني، لكن مسموح له فقط بالعمل في نهاية الأسبوع، بعد الحصول على إذن مسبق من البرلمان.



وأشار إلى أنه لو تأخر 10 دقائق عن حضور جلسة البرلمان ترسل له رسالة على الهاتف لمعرفة سبب التأخير، وإذا وصل التأخير لربع ساعة ترسل له رسالة أخرى بصياغة أشد.



وكشف أن الجلسات داخل البرلمان الكندي تحدث بها أحيانًا بعض المشاجرات، وأحيانًا يتم طرد أحد النواب من الجلسة.