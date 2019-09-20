تحالف دعم الشرعية باليمن يثأر لهجمات أرامكو وينفذ عملية نوعية شمالي محافظة الحديدة .. السعودية تبلغ مجلس الأمن وجوتيريش بأنها ستتخذ التدابير القانونية.. والمليشيا الحوثية تهاجم المملكة بزورق مفخخ

التحالف يحبط عملًا إرهابيًا حوثيًا جنوب البحر الأحمر

خبراء الأمم المتحدة باشروا تحقيقاتهم في هجمات أرامكو

التحالف العربي ينفذ عملية نوعية شمالي محافظة الحديدة



لم يكد الغضب الإقليمي والدولي على الهجمات الإرهابية التي شهدتها منشآت شركة أرامكو بالسعودية، السبت الماضي، يهدأ إلا وقد عادت مليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن المدعومة من إيران تستفز جارتها السعودية، وتنفذ هجومًا جديدًا باستخدام زورق مفخخ.



قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت، أمس الخميس، إحباط عملًا إرهابيًا حوثيًا وشيكًا في جنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ، حيث قال المتحدث باسم التحالف، العقيد ركن تركي المالكي إن "منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت صباح اليوم محاولة حوثية للقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد، حيث قامت الميليشيا الإرهابية التابعة لإيران بإطلاقه من محافظة الحديدة".



وأضاف المالكي أنه "تم تدمير الزورق المفخخ الذي يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، ولطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية"، مشددًا على أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية، وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي".



وفي الوقت الذي أبلغ فيه المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بأن المملكة "ستتخذ كل التدابير الضرورية وفقًا للقانون الدولي" للتعامل مع استهداف منشآت أرامكو النفطية في البلاد، باشر أربعة خبراء دوليون عملهم في الرياض وبقيق وخريص، للتحقق من الأدلة والأسلحة المستخدمة، على أن يختتموا زيارتهم للمملكة الأحد أو الاثنين.



وسرعان ما أعلنت قيادة التحالف، فجر اليوم، أنها بدأت تنفيذ عملية عسكرية نوعية شمال محافظة الحديدة لتدمير أهداف عسكرية مشروعة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، إذ أكد المالكي أن القوات المشتركة للتحالف نفذت فجر الجمعة عملية استهداف نوعيه شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.



وأوضح العقيد المالكي أن الأهداف المدمرة شملت عدد 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيّرة عن بعد وكذلك الألغام البحرية ، حيث يتم استخدام هذه المواقع لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر .



وأضاف العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكان لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا ، في انتهاك صريح للقانون الدولي الانساني وانتهاكٍ لنصوص اتفاق "ستوكهولم" واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة.



وأكد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لها الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأهداف العسكرية المشروعة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعمها لكافة الجهود السياسية لتطبيق اتفاق ستوكهولم وإنهاء الانقلاب.



ومنذ مطلع سبتمبر الجاري، تكبدت المليشيا الانقلابية خسائر فادحة سواء فى الأرواح أو المعدات، وكان أحدث هذه الخسائر في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة غربي اليمن، بعدما تصدت قوات المقاومة المشتركة لهجوم من ميليشيات الحوثي في أطراف مركز المديرية وأوقعت فيهم قتلى وجرحى وأجبرت البقية على الفرار، كما تمت استعادة أسلحة وذخائر كانت المليشيات نهبتها من مخازن الدولة في وقت سابق.



وقد شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، غارات دقيقة على مواقع ومعسكرات ميليشيات الحوثي في محافظتي صعدة والجوف، شمالي اليمن، وقد استهدفت الغارات معسكر الجمهورية بالضواحي الشمالي لمدينة صعدة، فضلا عن قصفها أهداف حوثية في مديرية مجز بمحافظة صعدة، وبالتزامن مع ذلك، دمرت مقاتلات التحالف آليات ومعدات قتالية واستهدفت تجمعات مليشيات الحوثي، في مديرية خب الشعف بالجوف،كما شنت قوات التحالف غارات عدة على مواقع للميليشيات الحوثية في صعدة، بعدما تم رصد تحركات حوثية بمناطق عدة في مديريتي شدا ورازح بالمحافظة.



وفى محافظة صعدة، شنت غارات عدة على مواقع للميليشيات الحوثية،بعدما رصدت تحركات حوثية بمناطق عدة في مديريتي شدا ورازح وقصفتها خلال الساعات الماضية،كما شنت المقاتلات كذلك ضربات جوية مركزة استهدفت مواقع الميليشيات الحوثية في مديرية كتاف بصعدة، وفي وقت سابق، أكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران السعودية.