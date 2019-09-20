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حوادث

بسبب سلم.. بائع يمزق جسد عامل بسيخ حديد فى القليوبية

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:28 ص
جثة
جثة
إبراهيم الهوارى
تسبب الخلاف على بناء سلم فى الشارع فى نشوب مشاجرة بين طرفين بمدينة شبين القناطر ليتعدى خلالها أحدهما على الآخر بسيخ حديد فأصابه بجروح بالجسد وتم نقل المصاب إلى مستشفى شبين القناطر ومنها إلى مستشفى المطرية لخطورة حالته وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين القناطر يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين ووجود مصاب انتقلت قوة أمنيه إلى مكان الواقعة.

وتبين أن المشاجرة بين طرف أول ع ف 45 سنة عامل مصاب، وتم نقله لمستشفى المطرية لخطورة حالته وطرف ثاني ط م ل 37 سنة بائع خضار.

وتوصلت التحريات إلى أن سبب المشاجرة قيام الأول ببناء سلم أمام منزله وأثناء قيام الثاني بمعاتبته حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها الثاني بالتعدي عليه بالضرب بقطعة حديدية سيخ حديد محدثًا إصابته.

بسؤال والد المصاب أيد مضمون ما أسفر عنه الفحص، واتهم الطرف الثاني بالتعدي على نجلة بالضرب وأحداث إصابته المشار إليها.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بارشاده ضبط القطعة الحديدية المستخدمة في الواقعة سيخ حديد وتم التحفظ عليه وتولت النيابة التحقيق.

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