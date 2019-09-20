انتقاما لابنها.. زوجة تطعن طفلة زوجها بعمود شيشة بشبرا الخيمة

تعدت ربة منزل بـ عمود شيشة على ابنة زوجها طفلة بالصف الخامس الابتدائي في شبرا الخيمة بالقليوبية تم نقل الطفلة إلى المستشفى مصابة بإصابات بالغة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة من مستشفى المطرية العام، بوصول الطفلة "شهد م ص" 12 عاما طالبة بالصف الخامس الابتدائي مصابة بجرح نافذ بالبطن واشتباه نزيف داخلي، وجرى حجزها للعلاج.



انتقل المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا إلى مكان الحادث وتبين أن زوجة والد المصابة، "زينب ر ح" 30 عاما ربة منزل تعدت على المجني عليها لتأديبها على قيامها بضرب ابنها (شقيق الطفلة من الأب) وأثناء اختباء الطفلة منها أسفل سرير غرفة النوم ضربتها بقطعة معدنية "عمود شيشة" وأحدثت إصابتها.



تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المبين دون قصد منها بإحداث إصابتها وتم التحفظ على القطعة المعدنية المستخدمة في الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.