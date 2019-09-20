وداعا لـ الشفت.. دراسة تكشف فوائد العمل من المنزل

كشف استطلاع حديث للرأي في ألمانيا أن العمل في المنزل يجعل المرء أكثر تركيزا من العمل في مكتبه.



وأظهر الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة "بيلد" أن نحو 75 فى المئة من عينة الاستطلاع يجدون أن تركيزهم يزيد عند ممارسة عملهم من المنزل.



وأوضح الاستطلاع أن نحو ثلث الألمان كثيرا ما يضطرون للعمل ليلا وفي عطلة نهاية الأسبوع من المنزل.



وفى الوقت نفسه، ذكر واحد من بين كل تسعة ألمان أن الشؤون الخاصة كثيرا ما تشتت تركيزهم عن العمل في المنزل.



لكن هناك فوائد للعمل من المنزل وهي انك تستطيع قضاء الوقت مع العائلة، كما أن العمل يكون في المنزل أقل إرهاقا من المكتب، كما يجعلك المنزل تعمل في أجواء أكثر هدوءًا.



وللعمل في المنزل فوائد أخرى، هي أنك تستطيع تكون أكثر إنتاجية ويمكنك أن تكون التوازن بين العمل والمنزل.



ومع ذلك، ففي حين أن العمل عن بعد يبدو منطقيًا بالنسبة للكثير من العاملين، فإن العديد من أرباب العمل والمديرين لا يحبون ذلك.