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أخبار البلد

وزير الشئون الإسلامية السعودي يطمئن هاتفيا على صحة الإمام الأكبر

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:20 ص
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمد شحتة
تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًا من وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اطمأن فيه على الحالة الصحية لشيخ الأزهر.

من جانبه، قدم فضيلة الإمام الأكبر الشكر للدكتور عبداللطيف آل الشيخ، معربًا عن خالص امتنانه بهذه المبادرة الطيبة، مشيدًا بجهوده وجهود المملكة العربية السعودية في نشر وسطية الإسلام والاعتدال والتسامح، سائلًا المولى -عز وجل- أن يديم على مصر والمملكة العربية السعودية، وكل الدول العربية والإسلامية الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.

وأجرى شيخ الأزهر، عملية جراحية في العين، في العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء الماضي، في إطار استكمال الرحلة العلاجية التي بدأها منذ أيام.

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