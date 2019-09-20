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الخياط: شركات خاصة تبيع الكهرباء للمصانع بأسعار منافسة للحكومة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:04 م
الدكتور محمد الخياط،
الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة
البهى عمرو
قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن هناك أكثر من 25 شركة تبيع الكهرباء للقطاع الخاص مباشرة باستخدام الشبكة الكهربائية.

وأضاف محمد الخياط، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة، "صدى البلد" تقديم الإعلامية، رشا مجدي، أن القطاعات الاستهلاكية مثل المنازل ترتبط بشبكات توزيع، و جميع الشبكات ترتبط بـ الشبكة الكهربائية الرئيسية و من خلالها تأتى الفواتير للمواطنين.

وأوضح محمد الخياط، أن هناك بعض المناطق أو "الكمبوند" تبيع الكهرباء بعيدًا عن أسعار وزارة الكهرباء، فهذه الشركة تكون قطاع الخاص.

وأشار محمد الخياط، إلى أن هناك شركات قطاع خاص تبيع الكهرباء للمصانع بأسعار منافسة للحكومة، ومن خلال القانون يستطيع اى مستثمر ان يبيع الكهرباء و لكن بإشراف الدولة.

لا يوجد الزام على أى مستثمر بشراء الكهرباء أو الطاقة من شخص معين، فصاحب الشركة له الحق فى شراء الطاقة من أى شركة تناسبه.

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