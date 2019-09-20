الكويت ترفع درجة التأهب الأمني في الموانئ البحرية

أصدر وزير الدولة الكويتي لشؤون الخدمات، وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان قرارا برفع المستوى الأمني للمرافق المينائية من (1) إلى المستوى (2).



وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قالت مؤسسة الموانئ الكويتية في بيان اليوم الجمعة إن القرار الوزاري الذي حمل رقم (448) ينص على رفع المستوى الأمني للمرافق المينائية للبلاد جميعها سواء التجارية أو النفطية.



وأضافت أن القرار يشدد على اتخاذ كل جهة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية السفن والمرافق المينائية.



وأوضحت أن هذا القرار يأتي حفاظا على أمن البلاد وسلامة أراضيها وموانئها في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة.