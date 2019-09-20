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توك شو

حجز400 طالب فرنسي.. إطلاق نار في شوارع ليون.. شاهد

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 02:58 م
اطلاق نيران
اطلاق نيران
شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو بعنوان إصابة شخصين جراء إطلاق نار في ليون الفرنسية .

وتمكنت الشرطة الفرنسية من القبض على رجل داخل شقة تقع في شارع فيليروي بجوار شارع ساكس بمدينة ليون، كان يطلق النار من بندقيته باتجاه المارة.

وأصيب شخصان باصابات طفيفة، فيما حجز نحو 400 تلميذ داخل فصولهم في مدرسة أمبير الثانوية الواقعة على بعد 100 متر من مكان الحادث، وذلك حفاظا على سلامتهم.

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