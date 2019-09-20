ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الجنسية الإسبانية تحرم فاتي من المشاركة في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:23 م
فاتي لاعب برشلونة
فاتي لاعب برشلونة
محمد السعيد
وافق مجلس الوزارء الإسباني، على منح الغيني أنسو فاتي لاعب فريق برشلونة الجنسية الإسبانية،اليوم، الجمعة، ليصبح اللاعب متاحا لتمثيل منتخب الماتادور في المسابقات الأوروبية والعالمية.

وكان فاتي صاحب الـ 16 عاما خطف الأضواء بتألقه مع برشلونة في القترة الماضية، وأصبح أصغر لاعب في تاريخ البلوجرانا يمثل الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحصول فاتي على الجنسية الإسبانية، يصبح اللاعب مهددا بشكل كبير عن المشاركة في الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني، حيث من المتوقع أن ينضم لمنتخب إسبانيا تحت 17 عاما للمشاركة في بطولة كأس العالم، التي ستقام في البرازيل في شهر أكتوبر المقبل.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدروي الإسباني برصيد 7 نقاط، من 4 مباريات، حيث فاز في مواجهتين وخسر لقاء، وتعادل في آخر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدمة لـ برشلونة .. غياب الشاب انسو فاتي شهرا

ترشيحاتنا

قبل السوبر بساعات.. الأهلي يغازل مؤمن زكريا بهدفه في الزمالك

أسعار رينو ميجان 2019 اليوم في مصر

مفاجأة.. أمير قطر يتخلى عن إيران.. اعرف التفاصيل

مع انخفاض الرطوبة ونشاط للرياح .. الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع

اتحاد الكرة يرفض أول طلب لـ حسام البدري مدرب منتخب مصر

كارثة.. استخدام الهاتف في الحمام يصيبك بـ البواسير

اتحاد الكرة يرفض أول طلب لـ حسام البدري مدرب منتخب مصر

صدمة .. فايلر يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلى أمام الزمالك أبرزهم صالح جمعة

جمال عبدالحميد: هذا اللاعب سيكون مفاجأة قمة الأهلي والزمالك في السوبر

تعليق مرتضى منصور على تعيين حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر

عضو فى الجهاز الفنى لـ الزمالك يرحل عقب السوبر بموافقة مرتضى منصور

تفاصيل خناقة اتحاد الكرة وحسام البدري بسبب منصب حساس في جهاز المنتخب

هل تعود بي أوت... تغريم بي إن سبورتس القطرية أموالا ضخمة لصالح عرب سات

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك اليوم الجمعة

تعليق صادم من حلمي طولان على تعيين حسام البدري مديرا فنيا لـ منتخب مصر

ظهور جديد لـ محمد صلاح في استعدادات ليفربول لمواجهة تشيلسي

جمال عبد الحميد يكشف دور سمسار إيهاب جلال في إبعاده عن تدريب المنتخب

أخبار الرياضة.. تعليق مرتضى منصور على تدريب البدري للمنتخب.. طلب فايلر قبل مواجهة الزمالك.. حقيقة عودة بي أوت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مباراة السوبر المصري.. الحكام يصلون الملعب.. والغرف تتزين بـ قمصان اللاعبين.. صور

لن تصدق.. سعر صادم لفستان يسرا فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي .. صور

بدء توافد الجماهير بـ برج العرب لحضور سوبر الأهلي والزمالك .. صور