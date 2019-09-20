الجنسية الإسبانية تحرم فاتي من المشاركة في كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

وافق مجلس الوزارء الإسباني، على منح الغيني أنسو فاتي لاعب فريق برشلونة الجنسية الإسبانية،اليوم، الجمعة، ليصبح اللاعب متاحا لتمثيل منتخب الماتادور في المسابقات الأوروبية والعالمية.



وكان فاتي صاحب الـ 16 عاما خطف الأضواء بتألقه مع برشلونة في القترة الماضية، وأصبح أصغر لاعب في تاريخ البلوجرانا يمثل الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا.



وبحصول فاتي على الجنسية الإسبانية، يصبح اللاعب مهددا بشكل كبير عن المشاركة في الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني، حيث من المتوقع أن ينضم لمنتخب إسبانيا تحت 17 عاما للمشاركة في بطولة كأس العالم، التي ستقام في البرازيل في شهر أكتوبر المقبل.



يذكر أن برشلونة يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدروي الإسباني برصيد 7 نقاط، من 4 مباريات، حيث فاز في مواجهتين وخسر لقاء، وتعادل في آخر.