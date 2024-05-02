مستشار زاهي حواس يكشف سبب عدم وجود أنبياء الله في الآثار المصرية|فيديوجراف

أثارت تصريحات عالم المصريات الشهير الدكتور زاهي حواس الجدل حول عدم وجود دليل علمي أو أثري على تواجد الأنبياء موسى وإبراهيم ويوسف في مصر.

ونكشف في الفيديو التالي، عن التصريحات التي دافع بها علي أبو دشيش، خبير الآثار المصرية والمستشار الإعلامي للدكتور زاهي حواس عن تصريحات الدكتور زاهي بعدم وجود دليل علمي أو أثري على تواجد الأنبياء موسى وإبراهيم ويوسف في مصر.

وكان زاهي حواس، قد أثار جدلًا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحاته حول حقيقة النبي موسى في مصر، إذ أكد أنه لا توجد أي أدلة مادية تُثبت وجوده في مصر، موضحًا أنه من وجهة نظر علمية بحتة لا توجد معلومات تؤكد وجوده في مصر، ما أصاب العديد بالدهشة من هذه التصريحات.