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رياضة

اتحاد الكرة يرفض أول طلب لـ حسام البدري مدرب منتخب مصر

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:31 م
حسام البدري
حسام البدري
يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن رفض اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني أول طلب لـ حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الوطني.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة فى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تنصيب حسام البدري مديرا فنيا للفراعنة الكبار على أن يتم تكليفه باختيار الجهاز المعاون.

قال المصدر ذاته أن حسام البدري وضع التونسي أنيس الشعلاني مخطط أحمال النادي الأهلي السابق ضمن العناصر التى يستعين بها مدربا للأحمال فى الجهاز المعاون للفراعنة الكبار لافتا إلى أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة أخطرت البدري بعدم الإستعانة بأى مدرب أجنبي ضمن الجهاز المعاون وأن يقتصر الأمر على المصريين فقط.

يذكر أن منتخب الفراعنة الكبار سوف يدخل أول معسكراته التدريبية 7 أكتوبر المقبل إستعدادا للمشاركة فى تصفيات نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021.

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