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فن

حققت 7 ملايين مشاهدة في يومين.. سعد لمجرد يحصد نجاح يخليك للي

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:16 م
سعد لمجرد
سعد لمجرد
سعيد فراج
طرح الفنان المغربي سعد لمجرد، أحدث أغانيه التي تحمل اسم «يخليك للي» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد فترة من الترويج للأغنية على السوشيال ميديا.

حققت أغنية «يخليك للي» لـ سعد لمجرد، 7 مليون و280 ألف مشاهدة بعد يومين من طرحها على يوتيوب، وتداولها محبو ومتابعو الفنان المغربي بكثافة فور طرحها.

وتقول كلمات الأغنية:

يخليك للي يا غزالي و نطير معاك في العلالي
منخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح
وانا وانا و من لاقانا عاجباني فيه الرزانة
طيبة القلب و الحنانة شكون فحالي انا
عشيري هذا معايا في وقت الشدة حدايا
يستاهل كل الهدايا للي فالكون
فاهمني حاسس بيا عارفني تايق فيا
ويلا غضبت يخاف عليا و بالو مشطون
ديما عاطيني الخاطر نلقاه جنبي حاضر
ومحبتي ليه زايدة اكثر منقول عييت
و عيونو فيها نحصل كلامو حلو كي العسل
مخليني معاه نوصل فين بغيت
وانا وانا و من لاقانا عاجباني فيه الرزانة
طيبة القلب و الحنانة شكون فحالي انا

من ناحية أخرى، حقق أول دويتو يجمع بين الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" الذي حقق 137 مليونا و802 ألف مشاهدة، بعد طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم الأربعاء 17 يوليو الماضى.

واحتل كليب أغنية إنساى الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.

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