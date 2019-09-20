رد ناري من ساويرس بعد انتقاد عمار على حسن لمهرجان الجونة.. شاهد

رد رجل الأعمال نجيب ساويرس على الكاتب الصحفى عمار على حسن بعد هجومه على مهرجان الجونة السينمائى، عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر».



وكان عمار على قد قال في تغريدة له:‏ "‎كعادة كل شيء يكون المال سيده وليست الفكرة مهرجان الجونة السينمائي يتراجع فيه الفن لحساب عروض أزياء الفنانات. إما أنه عيب في القائمين عليه أو عوار في إعلام اعتاد التركيز على الشكل دون المضمون أو خلل في تصور الفنانات أنفسهن اللائي تشغلهن المنافسة على أفخم فستان، وليس على أهم فيلم".



ورد عليه رجل الاعمال قائلًا "‏من المخجل ان يحكم إنسان من المفترض أنه مثقف مثلك على مهرجان لم يحضره ابدا و لم يدرس برنامجه و فاعلياته الثقافية والسينمائية على مدار اسبوع فقط من مشاهدة حفل إفتتاحه و الذى أيضا كان محترما و جميلا .أما الفن فإن الأفلام المعروضة فيه و الجوائز التى حصدتها فى مهرجانات العالم خير دليل"



وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى أمس الخميس، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

