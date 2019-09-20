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رياضة

شاهد.. كأس السوبر المصري الجديدة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:20 م
صدى البلد
نور عادل
ظهرت كأس السوبر المصري الجديدة قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك التي تقام بالوقت الحالي في استاد الجيش ببرج العرب.

وشهدت اللحظات الأولى من عمر المباراة صدمة في نادي الزمالك حيث تعرض مدافع نادي الزمالك محمد عبدالغني الي اصابة في اللحظات الاولى من عمر المباراة ليخرج من المباراة ويدخل بدلًا منه محمود الونش.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي – محمود متولي – ياسر إبراهيم – علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات – رمضان صبحي.

خط الهجوم : جونيور أجاي.

أما البدلاء :

شريف إكرامي – محمد هاني – حسام عاشور – جيرالدو دا كوستا – وليد سليمان – صلاح محسن - مروان محسن.

بينما جاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبدالشافي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما محمد اوناجم ومحمود شيكابالا

خط الهجوم: اشرف بن شرقي
شاهد.. كأس السوبر المصري الجديدة

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