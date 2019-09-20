بسبب السوشيال ميديا.. توفيق عكاشة يتقدم ببلاغ للشرطة على الهواء.. فيديو

تقدم الإعلامي توفيق عكاشة، ببلاغ على الهواء إلى مباحث الإنترنت لإغلاق كل الصفحات المزيفة التي تحمل اسمه على مواقع التواصل الإجتماعي.



وأضاف توفيق عكاشة في برنامج " مصر اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أن انتحال الصفة على السوشيال ميديا نصب رسمي، مضيفا:" أطالب وزارة الداخلية بإغلاق تلك الصفحات المزيفة على السوشيال ميديا".



وتابع توفيق عكاشة:" لا امتلك صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي على الإطلاق، ولما اعمل صفحة سأقوم بتوثيقها كي لا أتعرض للنصب ".

