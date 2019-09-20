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أخبار العالم

واشنطن: ترامب يلتقي الرئيس السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:22 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
أحمد محرم
نقلت وكالة "رويترز" عن مسئول كبير بالإدارة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بعدد من زعماء الدول على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح المسئول أن ترامب سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي وزعماء باكستان وبولندا ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وبريطانيا والهند والعراق واليابان والسلفادور.

وغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القاهرة، مساء اليوم الجمعة، متوجها إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 والتي تبدأ أعمالها يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي، كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 25 من سبتمبر الجاري.

كما سيلتقي الرئيس السيسي مع عدد من زعماء دول العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة.

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