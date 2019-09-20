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فن

عماد زياد يتلقى التهاني بقدوم مولودته تالية

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:53 م
عماد زيادة
عماد زيادة
سعيد فراج
تلقي الفنان عماد زياد التهاني من اصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني، بمناسبة قدوم مولودته "تالية"، والتي استقبلها مساء أمس الخميس بأحد المستشفيات الخاصة بمنطقة التجمع الخامس.

وعبر زياد عن سعادته لحرص بعض اصدقائه الفنانين علي مشاركته هذه اللحظة السعيدة، من خلال تهنئته بكلماتهم الرقيقة عبر اتصالاتهم الهاتفية.

وتعد تالية هي الابنة الثالثة لعماد زياد، حيث ان ابنته الكبري هي "لارا" و نجله الثالث "يوسف" اللذين احتفل ايضا بقدوم شقيقتهما الثالثة.

جدير بالذكر أن الفنان عماد زياد قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي 2019 بمسلسل " ولد الغلابة" مع الفنان احمد السقا ومي عمر ومحمد ممدوح وهادي الجيار بقيادة المخرج محمد سامي ومن تأليف ايمن سلامة.

عماد زياد يتلقى التهاني بقدوم مولودته تالية

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