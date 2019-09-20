محافظ البنك المركزي الإيراني: العقوبات الجديدة تظهر فشل الولايات المتحدة

نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن محافظ البنك المركزي الإيراني قوله، اليوم الجمعة، إن الخطوة الأمريكية بفرض عقوبات على البنك للمرة الثانية وبتهم جديدة تظهر فشل واشنطن في إيجاد سبل جديدة للضغط على طهران.



كانت الولايات المتحدة فرضت في وقت سابق اليوم الجمعة مجموعة جديدة من العقوبات على إيران شملت البنك المركزي وصندوقا تنمويا وذلك في أعقاب الهجوم على منشأتين للنفط بالسعودية قبل أيام ألقت واشنطن والرياض مسؤوليته على إيران.



وقال عبد الناصر همتي محافظ البنك المدرج أصلا في القائمة السوداء الأمريكية "إن عودة الحكومة الأمريكية لمقاطعة البنك المركزي تظهر أنهم لم يجدوا شيئا في البحث عن سبل جديدة للضغط على إيران".