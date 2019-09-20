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رياضة

محمد صلاح يتجاهل مباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك من أجل بلايستيشن

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:18 م
محمد صلاح
محمد صلاح
منار نور
فى الوقت الذى تابعت فيه جماهير الكرة المصرية مباراة القطبين الأهلى والزمالك فى السوبر المصري تجاهل الفرعون المصرى محمد صلاح هذه المباراة.

ونشر محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر صورة له، عبر خاصية الاستورى على إنستجرام، وهو يلعب "بلايستيشن " كرة سلة.

وتوج النادي الأهلي بلقب السوبر وحقق فوزا على الزمالك بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، في لقاء السوبر المصري.
محمد صلاح يتجاهل مباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك من أجل بلايستيشن

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