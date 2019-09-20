ألغت رحلة بسبب مسلمين.. اتهام شركة طيران أمريكية بالعنصرية

تقدم رجلان مسلمان بشكوى إلى وزارة النقل الأمريكية ضد الخطوط الجوية الأمريكية، وذلك بعد إلغاء رحلتهما عقب تصريحات عنصرية بحقهما من قبل طاقم الطائرة.



ويقول أحدهما إنه "كان أكثر يوم مهين ومروع في حياته"، وفقا لقناة فوكس نيوز.



وبحسب التفاصيل، فإن عبد الرؤوف الخوالدي وعصام عبد الله طالبا بالتحقيق مع موظفي شركة طيران ميسا الأمريكية المحلية بسبب حادث مهين تعرضا له، ففي الوقت الذي كانا ينتظران فيه الإقلاع على متن الرحلة ذهب عبد الله إلى الحمام وعندما خرج وجد مضيفة الطيران تقف بجوار الباب كما لو كانت تتنصت.



بعدها، أبلغت الشركة جميع الركاب بإلغاء الرحلة واضطرا لمغادرة الطائرة، وتم إبلاغهما بالإقلاع على متن رحلة أخرى، لكن عقب النزول من الطائرة أخذ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية عبد الله لغرفة خاصة واستجوبوه، وعندما سأل عما يحدث أبلغه الضباط بأن "موظفي شركة الطيران لا يرتاحون للتحليق بطائرة على متنها مسلمان".



اعتذر الضباط لعبد الله وسمحوا له بالرحيل، لكنه اعتبر ما حدث "أكثر يوم مهين في حياته".



ويقول الرجلان إنه تم تشديد إجراءات تفتيش حقائبهما.



فيما اعتبر عبد الرؤوف أن ما حدث "أمر غير مقبول نهائيا".