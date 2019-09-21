اليوم.. محاكمة 4 أشخاص بتهمة قتل شخص فى الزاوية الحمراء

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة المتهمين باستعراض قوة، وقتل آخر لمشاجرة بينهم بالزاوية الحمراء.



تعقد برئاسة المستشار عبدالعزيز شاهين، وعضوية المستشارين مختار عنصيل وأحمد عطية وأمانة سر عامر علي وحسن منصور عبدالعزيز.



كشف أمر الإحالة، قيام المتهمين " عمر أ م " 50 سنه تاجر فاكهة ، " علي أ م " 35 سنه تاجر ، " مصطفي أ م " 47 سنه تاجر ، " أحمد م أ " 43 سنه هارب، باستعراض القوة وفرض السيطرة، ضد المجنى عليهم" محمد إ م "، " إسلام إ م " ، " علي إ م " عبدالرحمن إ م " ، " إسراء ه ع " ، " سميحة م ج " ، " وحيد ع ط "، حيث أحرزوا أسلحة بيضاء وآخرة نارية.



البداية كانت، بتلقى ضباط مباحث الزاوية الحمراء، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل، بعد تعدى المتهمين عليه، وعلى أشقائه بسبب خلافات العمل بينهم فى السوق.



على الفور تم تشكيل فريق بحث، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى الواقعة.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهمين إلى النيابة العامة، التى أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات.