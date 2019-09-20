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فن

تكريم لبنى عبد العزيز وحلمي بكر ووليد يوسف بمهرجان هارموني 2.. صور

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:29 م
تكريم لبني عبدالعزيز
تكريم لبني عبدالعزيز
قسم الفن
أقيم مهرجان "هارموني" التي ترأسه الإعلامية عبير حلمي في موسمه الثاني داخل الكنيسة الكاتدرائية في احتفالية كبيرة مساء اليوم.

وكرمت عبير حلمي كلا من النجمة لبني عبدالعزيز والموسيقار حلمي بكر والكاتب والسيناريست وليد يوسف والكاتب الصحفي موسي صبري ضيوف شرف علي المهرجان والفنان هاني محروس والمخرج أحمد خضر والمخرج نبيل الجوهري والفنان عاصم سامي والفنان ماهر لبيب والإعلامية هدي إبراهيم ونائب البرلمان أيمن منصور والنائب جون طلعت والنائب محمد الكومي وسفير النوايا الحسنة الدكتورة كورين ملاك والمستشار العسكري لجامعة الدول العربية اللواء محمود خليفة وبعض والأنبا مارتيروس أسقف شرق السكة الحديد وبعض الشخصيات الدينية والسياسية وأعضاء مجلس الشعب.

مهرجان " هرموني2" هو مهرجان فني ثقافي للمواهب الصوتية علي مستوي مصر والوطن العربي متخصص في مجال الترانيم والألحان القبطية باختيار لجان متخصصة في مجال الموسيقي والألحان.

وشارك في مسابقة المهرجان ٢٦٠ فرد صوليست و١٣ كورال وتم تصفيتهم إلى أفضل عشرة وعرض أصواتهم علي جميع الضيوف في المهرجان يوم الجمعة علي مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمصاحبة فريق الكورال الدكتور مجدي وليم.
تكريم لبنى عبد العزيز وحلمي بكر ووليد يوسف بمهرجان هارموني 2.. صور
تكريم لبنى عبد العزيز وحلمي بكر ووليد يوسف بمهرجان هارموني 2.. صور
تكريم لبنى عبد العزيز وحلمي بكر ووليد يوسف بمهرجان هارموني 2.. صور
تكريم لبنى عبد العزيز وحلمي بكر ووليد يوسف بمهرجان هارموني 2.. صور
تكريم لبنى عبد العزيز وحلمي بكر ووليد يوسف بمهرجان هارموني 2.. صور
تكريم لبنى عبد العزيز وحلمي بكر ووليد يوسف بمهرجان هارموني 2.. صور
تكريم لبنى عبد العزيز وحلمي بكر ووليد يوسف بمهرجان هارموني 2.. صور
تكريم لبنى عبد العزيز وحلمي بكر ووليد يوسف بمهرجان هارموني 2.. صور
تكريم لبنى عبد العزيز وحلمي بكر ووليد يوسف بمهرجان هارموني 2.. صور
تكريم لبنى عبد العزيز وحلمي بكر ووليد يوسف بمهرجان هارموني 2.. صور
تكريم لبنى عبد العزيز وحلمي بكر ووليد يوسف بمهرجان هارموني 2.. صور
تكريم لبنى عبد العزيز وحلمي بكر ووليد يوسف بمهرجان هارموني 2.. صور
تكريم لبنى عبد العزيز وحلمي بكر ووليد يوسف بمهرجان هارموني 2.. صور
تكريم لبنى عبد العزيز وحلمي بكر ووليد يوسف بمهرجان هارموني 2.. صور

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