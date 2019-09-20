حب الوطن يهنئ النادي الأهلي بالفوز بكأس السوبر المصري للمرة ال 11 في تاريخه

يتقدم ائتلاف حب الوطن بالتهنئة للنادي الأهلي، بمناسبة فوزه بكأس السوبر المصري للمرة الـ١١ في تاريخه، مضيفا أن النادي الأهلي استحق البطولة عن جدارة، خاصة بعد الأداء المتميز الذي قدمه لاعبي الفريق طوال مشوار البطولة.



من جانبه قال الكاتب الصحفي أسامة عقبي المستشار الإعلامي لائتلاف حب الوطن، إن النادي الأهلي، يملك كل مقومات البطولة، والإدارة الناجحة التي استطاعت من خلال التخطيط والتنظيم الجيد و الدعم الدائم للفريق الفوز بكأس السوبر المصري، متابعا، أن روح الفانلة الحمراء، كانت كلمة السر في حصد اللقب سريعا.



وحصد النادي الأهلي لقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على نادي الزمالك بثلاثة أهداف لهدفين، ليتوج به للمرة الـ 11 في تاريخه، مقابل 3 ألقاب فقط للزمالك.